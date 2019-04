Sure forældre kræver mere personale i børnehaverne

Der er for lidt personale til at tage sig af børnene. Det var forældrenes budskab til politikerne, da der var dialogmøde i Ulkebøl om kvalitet i dagtilbuddene.

Sønderborg: Forældrene vil have bedre forhold i daginstitutionerne. Det stod soloklart efter, at børne- og uddannelsesudvalget onsdag havde inviteret forældre og andre interesserede til dialogmøde om kvalitet i dagtilbuddene. - Der er ikke hænder nok derude. Der skal ske noget nu for vores børns skyld. Vi kan simpelthen ikke være det bekendt, lød det fra en synlig frustreret forælder. Mødet, der blev holdt på Ulkebøl Skole, havde samlet omkring 50 mennesker. Det var en blanding af forældre, tillidsfolk, ansatte, kommunale leder og politikere. - Der her handler ikke om dårlig ledelse. Jeg er også sikker på, at I politikere vil det bedste for vores børn, men det er bare ikke godt nok. Jeg oplever ofte, at der ingen voksne er til at tage imod mit barn, kom det fra en anden forælder. - Medarbejdere og ledere gør, hvad de kan for at få tingene til at hænge sammen men eksempelvis to voksne til 34 børn, der holder ikke. Folk bliver syge og dårlige, går ned med stress og siger op, kom det fra Gitte Mikkelsen, sektorformand i Pædagogisk sektor, FOA Sønderborg.

Omkring 50 mennesker havde fundet vej til mødet. Budskabet fra dem var bedre normeringer.

Politikere var lydhøre I øjeblikket er en ny helhedsplan for dagtilbud og skoler ved at blive rullet ud med 15 punkter herunder et benævnt som "pædagogen tilbage til børnene". - Jeg har søn på fire år, der går i børnehave, og jeg kan godt se, at personalet løber stærkt. Selvfølgelig er børnene det vigtigste, men vi kan kun bruge pengene en gang. Derfor har vi også fokus på, at få mest for de midler, vi har, siger Jesper Smaling (S), næstformand i børne- og uddannelsesudvalget. Onsdagens møde var kommet i stand i kølvandet på den store fokus, der lige nu er overalt i Danmark på dagtilbuddene. Lørdag går tusindvis af forældre på gaden over hele landet i et opråb om bedre forhold i daginstitutionerne. - Vi tager dialogen, fordi vi også har behov for at verden fra en anden end gennem tallene. Vi prøver ikke at fralægge os ansvaret, men vi lytter til og noterer de input, vi har fået her i aften, sagde udvalgsformand Claus Klaris (V). - Jeg kan høre, vi ikke gør det godt nok, men vi prøver, og vi er nødt til at arbejde, indenfor de rammer vi har. Jeg kan ikke se jer i øjnene og love, at der i morgen kommer 50 pædagoger mere, sagde Didde Lauritzen (S).

Udvalgsformand Claus Klaris kom ligesom de andre politikere i strid modvind på mødet.

Forældre vil demonstrere Ifølge Sønderborg Kommunes egen statistik er der 3,3 børn per voksen i vuggestuerne og 6,7 i børnehaverne, men reelt er det højere, da de ansattes tid uden børn ikke er fratrukket. Tallet er lidt højere i Aabenraa, men lavere i Tønder kunne dagtilbudsleder Connie Buch også oplyse på mødet. - I stedet for at fokusere på tal, så se da i stedet på, hvordan det er ude i virkeligheden. Det handler om børnene. De er fremtiden, ikke os, sagde en forælder. Arrangøren af lørdagens demonstrationer ler bevægelsen "Hvor er der en voksen?". De har på tre uger fået over 28.000 medlemmer på den offentlige Facebook-gruppe "Demonstration for minimumsnormeringer i daginstitutioner". Dråben, der fik bægeret til at flyde over, var dels DR's dokumentar "Hvem passer vores børn", dels at et forslag om minimumsnormering blev stemt ned. I Sønderborg begynder demonstrationen klokken 13 på Rådhustorvet.