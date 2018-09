Supersommer kunne ikke hamle op med Spejderlejren 2017

Sønderborg: Mange steder i landet forventede man et rekordbesøg af gæstesejlere, fordi sommeren 2018 var helt enestående solrig og varm. Men sådan skulle det ikke gå i Sønderborg Havn, hvor der faktisk kom en del færre lystsejlere end i 2017. I 2018 var der 4372 anløb fra 1. januar til og med 15. september - mod 4670 året før.

- Ja, det er jeg også lidt overrasket over, siger havnemester Finn Hansen, der er chef i den kommunale havn inde ved Sønderborg Slot og ud til Verdens Ende. Han mener, at forklaringen er den kæmpestore Spejdernes Lejr 2017, der gav ekstraordinært mange gæstesejlere.

- Det er der slet ikke tvivl om. Der kom jo rigtig mange sejlende til spejderlejren - de lå især ude ved Verdens Ende. De kom jo i flere uger før - og så kom der også rigtig mange familier til spejderne sejlende. Men jo, det er da lidt overraskende, at det alligevel er gået tilbage i 2018, for vi har jo haft virkelig godt sejlervejr, siger Finn Hansen.

Den nye Sønderborg Lystbådehavn, der tidligere var kommunal, men nu er privatejet, hører til landets allerbedst besøgte - og vel kun Marstal på Ærø har flere gæstesejlere end marinaen i Sønderborg. Her er der 14.000-16.000 årlige anløb. Den tidlige sommer var god for lystbådehavnen. Indtil lå tallet 1. juli lå på 3436 anløb mod 2891 året før. Det er dog for alvor først i juli og august, der kommer sejlere. Men havnemester Poul Anker Jacobsen har af bestyrelsen fået at vide, at han ikke længere må oplyse tallet.