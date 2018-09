Egen UI var ikke i nærheden af en pokalsensation mod Vendsyssel Forenede Fodboldklubber fra Superligaen. 9-1 blev kampen til holdet fra Hjørring.

Nordals: Der var dækket op til pokalfest i Guderup onsdag eftermiddag. Med gulgrønne røgbomber og klapsalver fra de 1250 tilskuere gik Egen UI fra serie 1 til pokalkamp hjemme på Linak Arena mod Vendsyssel FF, der som nummer 11 ligger i den tunge ende af Superligaen. Så det var godt nok en superligaklub, Egen UI mødte, men det var - når ret skal være ret - ikke vendelboernes superligahold. De stillede med et reservehold, men havde dog fire af de faste fra start 11'eren med på bænken i skikkelse af målmanden Nicolai Flø, Morten Knudsen, Seyi Adekoya og Andreas Kaltoft. Men det stod alligevel klart, at det var et virkelig godt fodboldhold, hvor stort set alle da også har superliga-minutter på CV'et. For eksempel Emmanuel Ogude, der spillede anden halvleg mod AGF i søndags. Han var da også den helt store oplevelse på Nordals - og scorede ikke mindre end fem mål i VFF's storsejr på 9-1.

Foto: Timo Battefeld Åh nej - ikke endnu et mål....Foto: Timo Battefeld

Salto for mål Det stod hurtigt klart, at Egen UI kom til at spille overfor et hold, der naturligvis var overlegent både fysisk og teknisk. Efter fem minutter lavede David "Malaya" Zongwe en Jesper Grønkjær, da han spillede en VFF'er helt fri. Derefter gik det stærkt. EUI's Matthias Høffner lavede selvmål i 7. minut, og minuttet senere stod det 2-0 ved Ogude. Men da det lignede noget af en afklapsning, fik Egen UI en lille opblomstring. Oscar Heesch fandt med en lækker-lækker lang tværpasning fra højre mod venstre Malaya inde i straffesparksfeltet, og VFF's målmand begik straffe mod ham. Det sparkede Malaya selv sikkert ind, og så fik den ellers den velkendte salto, der også har givet den lille tekniker kælenavnet Springloppen. 2-1 - og de grønne var med. Men glæden var kort. For i det 15. minut fik VFF straffe, som EUI's stor målmand Martin Munkebo reddede til stor jubel blandt de 1250 tilskuere - det var stadionrekord. Den gamle blev sat i et serie 1-derby mod Nordals Boldklub, da 750 kiggede med. Selv om VFF trykkede på og hældte det ene farlige indlæg ind i EUI-feltet efter det andet, så fik de bravt kæmpende seriespillere afværget. Det var dog tydeligt, at de efter en halv times tid i højt tempo begyndte at hive efter vejret.

Foto: Timo Battefeld Springloppen fejrer sit mål. Foto: Timo Battefeld

Undgik ydmygelse I løbet af fem minutter fra 31. til 36. minut scorede vendelboerne til både 3-1, 4-1 og 5-1. Før pausen nåede Washington Brandao at score til 6-1. På stadion gik snakken om, at det nu kunne blive virkelig grimt. Tocifret nederlag? For kræfterne var ved at slippe, og ti minutter inde i anden halvleg slog Ogude atter til, før Ninos Gouriye sparkede en bold i feltet tørt ind i maskerne - efter han flere gange havde vist sine fine tekniske færdigheder i kampen. Ogude forsøgte sig med et saksespark, men det nordvestjyske tryk var ikke længere så hårdt. Omvendt havde Egen UI først efter 70 minutter en reel chance. Det var Malaya, der vandt en nærkamp med den ellers faste superligaspiller Morten Knudsen, og Malaya skød nydeligt, men blev reddet af målmanden. Det gik dog ikke helt så galt, som man kunne frygte, og først i 77. minut ved Gouriye og endelig to minutter senere ved Ogude scorede Vendsyssel FF de sidste mål til resultatet 9-1. Det var faktisk en hæderlig indsats og et forventeligt nederlag. Nu er det tilbage til hverdagen igen for de lokale helte med den store opbakning fra Guderup.

Foto: Timo Battefeld Serie 1-holdet Egen UI mødte superligaholdet Vendsyssel i landspokalturneringen. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Serie 1-holdet Egen UI mødte superligaholdet Vendsyssel i landspokalturneringen. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Serie 1-holdet Egen UI mødte superligaholdet Vendsyssel i landspokalturneringen. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Serie 1-holdet Egen UI mødte superligaholdet Vendsyssel i landspokalturneringen. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Serie 1-holdet Egen UI mødte superligaholdet Vendsyssel i landspokalturneringen. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Serie 1-holdet Egen UI mødte superligaholdet Vendsyssel i landspokalturneringen. Foto: Timo Battefeld