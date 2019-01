SuperBrugsen rykker ind i Det Grønne Køkken

Grundlægger af Det Grønne Køkken, Per Vadgaard (t.v.), fortsætter som ansat under SuperBrugsen Gråsten efter salget og har fået Sten Gredsted-Hansen som kollega. Han kommer fra en stilling som chefkok på Det Gamle Rådhus i Gråsten. Foto: Henrik Rath

Ved lidt af en tilfældighed har SuperBrugsen i Gråsten overtaget Det Grønne Køkken i Egernsund, hvor faciliteterne nu istandsættes og udvides med ekstra kok i samarbejde med grundlægger af køkkenet, Per Vadgaard Nielsen.

Gråsten: Det var egentlig et stillingsopslag om en kok til delikatessen i SuperBrugsen i Gråsten, der nu er endt med, at den selvejende brugsforening har overtaget Det Grønne Køkken i Sundgade 79 i Egernsund. SuperBrugsen ejer i forvejen bygningen, hvor der for nogle år siden var bageri. - Jeg kom til at snakke med Per (Vadgaard Nielsen red.) om det, også så fandt vi ud af, at der var mulighed for at overtage hans forretning. Det passer perfekt ind i vores koncept og kan give nyt liv i samarbejde med vores delikatesseafdeling, forklarer brugsuddeler Jesper Thomsen om overtagelsen, der har virkning fra 1. februar. - Det er jo rigtig oppe i tiden med at få mad ud af huset til festlige lejligheder. Tilmed kan vi på denne her måde også få mere ud af de opskrifter fra Kurzke, som vi overtog, da slagteren lukkede i Sønderborg, tilføjer Jesper Thomsen.

Uddeler i SuperBrugsen Gråsten, Jesper Thomsen, er rigtig glad for, at Det Grønne Køkken bliver en del af forretningen og kan fortsætte med Per Vadgaard og udvides med en kok. Foto: Henrik Rath

Kokkekollega til Per Chefkok på Det Gamle Rådhus i Gråsten, Sten Gredsted-Hansen, skifter ved samme lejlighed til Det Grønne Køkken, som den nu 63-årige Per Vadgaard Nielsen grundlagde tilbage i 2002. - Jeg er i mit livs efterår på arbejdsmarkedet og er glad for at forretningen kan fortsætte på den her måde. Jeg kan nu i endnu højere grad koncentrere mig om konceptet med at levere lige præcis det folk vil have på en nem og lige til måde, siger Per Vadgaard, mens han energisk går rundt i køkkenet, som i øvrigt snart bliver moderniseret. Der bliver også tilknyttet en administrativ medarbejder i skikkelse af Louise Kählig - i alt 74 ekstra ugentlige timer tilføres der med handlen Det Grønne Køkken. - Det er en veldrevet forretning, som kan give en god synergieffekt sammen med Brugsen, tilføjer uddeler Thomsen.