Historisk regnskab: Danfoss buldrer frem overalt i verden

Nordals: Der er store smil i Danfoss hovedkontor i Nordborg i dag. Koncernen har netop offentliggjort et meget stærkt regnskab for 2017. Her steg omsætningen med over 4 milliarder kroner til 43,3 milliarder kroner, hvilket svarer til en vækst på 12 procent i lokal valuta.

Den høje vækst kombineret med fortsatte forbedringer på driften har trukket driftsoverskuddet før øvrige indtægter og udgifter op på 5,1 milliarder kroner. Det er godt 700 millioner kroner bedre end det foregående år. Overskuddet efter skat voksede med 13 procent til 3,3 milliarder kroner.

- Vi er meget tilfredse med vores resultater i 2017. Vi har gennem året haft ekstraordinært høj vækst, og vi leverer en stærk bundlinje. Samtidig har vi investeret massivt i vækstinitiativer og digitalisering og gennemført flere vigtige teknologiopkøb, der er med til at fastholde vores position som teknologiførende og dermed at skabe størst mulig værdi for vores kunder, siger koncernchef Kim Fausing i en pressemeddelelse.