Sundsmark rider for 36. gang

Lørdag den 17. august står Sundsmark Ringriderforening for årets ringriderfes, som byder på rytteroptog, aktiviteter for børnene og koncert med Sønderborg Garden.

Sundsmark: Sundsmark Ringriderforening holder lørdag den 17. august den årlige ringridning, som er nummer 36 i rækken. Der er opstart klokken 11.00, hvor rytterne mødes på det grønne område ved Stationsvej 57.

Efter velkomst og uddeling af 5, 10, 15, 20, og 30 års medaljer til mere end 20 trofaste ryttere, begynder optoget klokken 11.30 med Sønderborg Garden i spidsen. Optogets rute går ad Stationsvej, Rådyrvej, Brombærhegnet og videre ad Borrevej til festpladsen ved kolonihaverne på Borrevej 1-3.

- I Sundsmark er vi optimister. Vi håber og tror på et rigtig godt ringridervejr og en rigtig hyggelig dag for såvel heste som ryttere og publikum. De seneste år har rytterantallet ligget på omkring de 100, og vi håber på tilsvarende ryttere igen i år, siger Preben Sievertsen, der er formand for ringriderforeningen.

Ridningen begynder klokken 12.00, og der rides i seks galger på festpladsen. Der er præmier til alle ryttere, og ringridningen forventes afsluttet med præmieuddeling cirka klokken 18.30.

På festpladsen er der slikbutik, isbod, hoppeborg, ponytræk samt lokale salgs- og kræmmerboder på pladsen.

I ringriderteltet er der musikunderholdning hele lørdag eftermiddag, og Sønderborg Garden giver koncert på festpladsen efter optoget. Der kan købes øl og vand samt ringriderpølser på pladsen.

- Der er som sædvanlig gratis adgang til pladsen, som hvert år besøges af et stort antal publikummer, siger Preben Sievertsen.