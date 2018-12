Sundhedspolitik: Lidt kan også være ambitiøst

Det er knap et år siden, at udvalgsformand Helge Larsen luftede tanker om tvungen motion for kommunalt ansatte og genopdragelse af forældre for at hindre, at flere børn bliver overvægtige. Nu kommer en sundhedspolitik med et helt andet ambitionsniveau.

Sønderborg: I Sønderborg Kommune er mere end halvdelen af borgerne overvægtige. Hver femte befinder sig endda i den helt tunge vægtklasse af svært overvægtige. Det viste den nationale sundhedsprofil, som Statens Institut for Folkesundhed sidste år offentliggjorde for alle danske kommuner. Undersøgelsen afslørede, at det de seneste fire år er gået voldsomt tilbage med sundheden i Sønderborg Kommune. I forhold til 2013 bevæger vi os mindre og spiser mere usundt. Flere unge begynder at ryge, og flere slås med dårlig livskvalitet på grund af langvarig eller kronisk sygdom. Det skal en ny sundhedspolitik, som sundhedsudvalget netop har sendt i høring, forsøge at gøre noget ved. Ifølge udkastet skal Sønderborg Kommune blandt andet arbejde for, at andelen af overvægtige falder fra 19,9 procent i 2017 til 19 procent i 2022. F.eks. ved at få flere til at bevæge sig. Målet er at mindske andelen af borgere, der primært har stillesiddende fritidsaktiviteter fra 21,5 procent af befolkningen til 19 procent i 2022. - Hvis det skal kunne bruges som et arbejdsredskab, skal det være realistisk, forklarer Helge Larsen (S), formand for sundhedsudvalget. Men er det ikke uambitiøst? Hvor meget rykker et fald fra 19,9 til 19 procent, når det gælder svært overvægtige? - Det er faktisk mere ambitiøst, end det lyder. Bare at holde status quo bliver en kamp. For alle prognoser siger, at det vil gå yderligere tilbage de kommende år med danskerne sundhed. Alligevel vover vi ikke bare at forsøge at bremse udviklingen, men også at vende den, forsvarer Helge Larsen (S) udspillet.

Sundhedspolitikken Skal være rettesnor for sundhedsinitiativer i Sønderborg Kommune frem til 2022. Målet er at nå blandt andet følgende:



Rygning: Antallet af daglige rygere skal reduceres fra 18,5 til 13 procent.



Mental sundhed: Andelen af borgere, der ofte føler sig nervøse eller stressede, skal falde fra 17,1 til 13 procent.



Fysisk aktivitet: Andelen af borgere, der dyrker hård eller moderat fysisk aktivitet i fritiden, skal stige fra 22,6 til 24 procent.



Overvægt: Andelen af svært overvægtige skal falde fra 19,9 til 19 procent.



Kronisk syge: Andelen af borgere med langvarig sygdom må ikke overstige 36 procent.



Når sundhedspolitikken er endelig vedtaget, skal der laves mere konkrete handleplaner for, hvordan man når i mål.

Foto: Colourbox Viser vægten mere end 100 kg? Sønderborg Kommune vil med sin kommende sundhedspolitik sætte fokus på borgernes overvægt. Arkivfoto: Colourbox

I høring På børnenes vegne er målet da også højere. Her ønsker Sønderborg Kommune, at andelen af overvægtige børn ved indskolingsundersøgelsen falder fra 13,2 procent til maksimal 10 procent i 2022. Det skal ske ved blandt andet at opspore overvægtige børn og tilbyde dem og familien vejledning i sunde vaner. Mere konkret bliver det først, når sundhedspolitikken er vedtaget. Nu sendes den i høring, og borgerne er velkomne til at diskutere den. Som noget nyt kan debatten også foregår på Facebook. Sundhedsudvalget har forud for arbejdet med forslag til ny sundhedspolitik forsøgt at involvere forskellige befolkningsgrupper i arbejdet. Udvalget har f. eks holdt møder med skoleelever, indvandrere og håndværkere. -Mange har påpeget, at fællesskaber er vigtige for at ændre vaner. Så vi kommer i høj grad til at have fokus på aktiviteter, som borgerne kan lave sammen, f. eks hele familien, forklarer Helge Larsen.