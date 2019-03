Sundhedsminister går i rette med borgmesterkritik

- Det, at vi går fra tre folkevalgte niveauer til to, ser jeg som en styrkelse af demokratiet. Det er grundlæggende mere nærhed, som flere patienter har brug for, og det skal ændres med sundhedsfællesskaberne, fortæller Ellen Trane Nørby (V).

Regeringens og Dansk Folkepartis udspil blev præsenteret tidligere på ugen, og her sagde borgmesteren, at reformen betyder mere centralisering og en udhulning af demokratiet, fordi man fjerner de folkevalgte regionsråd.

Ingen sammenhæng

Borgmesteren fremhævede også i sin kritik, at det har taget mange år at skabe de sygehusstrukturer, vi kender i dag. Reformen vil medføre en ny lang periode, hvor strukturen ikke fungerer og kompetencer fra regionsrådene går tabt, mener han.

Men det er faktuelt forkert, siger Ellen Trane Nørby:

- Reformen kommer til at påvirke 800 medarbejdere, men ingen af dem er læger eller sygeplejersker. Det er rigtigt, at man skal etablere et samarbejde i det nære fællesskab, og det kræver, at borgmesteren og sundhedsformanden i kommunerne løfter et større ansvar, siger Ellen Trane Nørby (V).

Hun hæfter sig ved, at hver femte patient i dag oplever, at der ikke er sammenhæng mellem kommunen og sundhedsvæsenet i deres patientforløb. Det vil ifølge hende blive bedre i takt med, at regeringen og Dansk Folkeparti vil lade stat og kommuner overtage de opgaver, som regionerne i dag har ansvaret for.