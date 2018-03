Sundgade har snart udsigt til ferieboliger

Længe har beboerne omkring Sundgade efterlyst pænere omgivelser og realisering af planlagte byggeprojekter. Nu ser det så ud til at lysne med opførelsen af ferieboliger og senere kontor- og boligbyggeri i det tidligere fiskeridominerede havneområde.

Fiske- og frysehus-grunden samt et område længere henne mod Ankersgade er underlagt selskabet Porticus Aps i en kombination af eje og langtidsleje af kommunen frem til 2040. Selskabet har Niels F. Isaksen som medejer. Han har gennem årene været en driftig mand med mange planer. Flere husker ham nok som ejer af det tidligere May Be Not Bob - café og pub på Rådhustorvet.

- Rotteproblemer har vi heldigvis ikke mere, men kønt er det jo ikke mange steder. De kunne da i det mindste gøre det lidt grønt med græsarealer. Det bliver gjort så pænt mange andre steder, siger Jørn Kiølseth, som bor nær det gamle fiske- og frysehus, der delvis nedbrændte for over 10 år siden, da han i øvrigt selv var brandinspektør.

Sønderborg: I flere år har beboerne i Sundgade og omegn været ret kede af udseendet omkring deres boliger. Et gammel fiske- og frysehus klar til nedrivning og områder med asfalt og betonrester, som længe har ligget åbne med hegn og enkelte byggematerialer, er det nuværende billede.

Byggetilladelse med planer

Hans oprindelige planer i Sundgade blev afblæst i kølvandet af finanskrisen, men nu skulle der i følge Isaksen være skred i tingene.

- Tiderne er bedre, og nu fortsætter vi med de ferieboliger, som har været planen i den sydlige del af Sundgade. Det sker senest til sommer, siger Niels F. Isaksen om de såkaldte Skagenshuse i fire rækker med i alt 21 ferieboliger.

- Inden for seks måneder skulle vi også gerne få den gamle fiskeribygning i den nordlige del revet ned. Her er det planen at opføre en kombination af kontorer og boliger, tilføjer Niels F. Isaksen.

Afdelingsleder hos Erhverv & Affald, Hanne Bruun, som behandler erhvervs-byggesager bekræfter, at der i 2017 blev givet byggetilladelse til ferielejlighederne. Den skal efter reglerne bruges inden for et år.

- Med hensyn til planerne i den nordlige del af Sundgade er vi i dialog om tingene, men der er endnu ikke søgt byggetilladelse til noget konkret, oplyser Hanne Bruun.

Hvis projektet ellers holder sig inden for rammerne af lokalplanen, kan der forholdsvis hurtigt gives en byggetilladelse her også.