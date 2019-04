Sundgade-folk samles til kamp for havnemiljøet

Sønderborg: I løbet af de kommende måneder går Sønderborg Kommune i gang med at udforme et nyt forslag til, hvordan området omkring Sundgade og fiskerihavnen kan udvikles. Kommunen har netop brugt to millioner kroner på at købe en forfalden bygning og yderligere 4,2 millioner på at få råderetten over et større område langs vandet tilbage.

Planen er inden nytåret at kunne præstere byrådet for et nyt lokalplanforslag, der kan løfte området, som det seneste årti har været præget af forfald.

- Vi håber hermed, at planerne om tre store kontorbygninger i området bliver lagt i skuffen. Vi ser helst, at der skal bygges så lidt som muligt, så udsigten til vandet bevares, og der fremover stadig vil være plads til et fisketorv, siger Ray Carlton Jones, en af beboere i Sundgade.

De seneste dage har han smidt løbesedler i postkasserne på Sundgade. Han og en lille gruppe indkalder til møde på restaurant Sundhalle søndag 28. april kl. 14. Formålet er at stifte en forening, der skal arbejde for fiskerihavnens fornyelse.

- Vi vil gerne høre andre beboeres meninger om planer og muligheder for fiskerihavnen, nu der er jo kommet mulighed for at få indflydelse. Hvad mener folk om fremtiden for området? Og hvordan bevarer vi bedst miljøet, opfordrer han beboerne i Sundgade at reflektere over.