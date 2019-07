SØNDERBORG: Bulldozere fra Friis A/S har gjort det af med det gamle frysehus i Sundgade. Det er beboerne ikke kede af.

- Vi har set på det i 18 år. Det er ikke noget, vi kommer til at savne. Vi håber på så lidt bebyggelse som muligt, og at området bevares intakt med rekreative og grønne arealer, siger sekretær i foreningen Forny Sundgade Gudrun Kromand.

Nabolaget har intet imod en rolig sommer uden frysehuset. Friis A/S regner med at have ryddet fundament og andre byggerester med udgangen af juli. Området, hvor der tidligere var planlagt feriehuse, er sat fint i stand, så nu kan folk bruge sommermånederne på at finde ud af, hvad de tror, der så skal ske. De sidste ti år er gået med at vente på, en lidet handlekraftig investors byggeplaner blev ført ud livet med kontordomiciler, liberalt erhverv og boliger. Da der ikke skete noget i et årti, købte kommunen i begyndelsen af året området tilbage formedelst 6,2 millioner kroner og sikrede sig yderligere arealer for 4,2 millioner kroner.

Formand for Forny Sundgade Ray Carlton Jones har i forbindelse med de stiftende møder sagt, at han ønsker miljøet bevaret i den gamle fiskerihavns ånd, og at han ikke håber, der bliver bygget forkromede højhuse i stål og beton. Det har han udbredt opbakning bag i området, hvor folk på et møde på Sundhalle i april kom med ideer som isætning af kajakker og både, Biergarten, hyggekrog, faciliteter for fiskemarkedet, boldbur, bevarelse af det historiske miljø og informationstavler om samme, pontonbro, pavilloner og kunst.

Beboerne sætter deres lid til et borgermøde til efteråret, hvor det kommer frem, hvilke tanker politikere og forvaltning gør sig om Sundgades fremtid. De har nævnt boligbyggeri og liberalt erhverv.