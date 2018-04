Sundeved Rideklub fik frivillighedspris af Dansk Rideforbund

Sundeved: Da Dansk Rideforbund (DRF) afholdt repræsentantskabsmøde var Tina Callesen fra Sundeved Rideklub (SDR) på talerstolen, hvor hun holdt et 30-minutters indlæg om, hvad klubben gør for at motivere de frivillige hjælpere. Dette har repræsentanter fra DRF også bidt mærke i, og derfor blev Sundeved Rideklub hædret med Frivillighedsprisen 2017.

Udnævnelsen giver samtidig 3000 kr. til klubkassen. Bestyrelsen i Sundeved Rideklub har planer om, at penge skal bruges til noget som kommer alle medlemmer til gode. Det kunne for eksempel være i forbindelse med at klubben senere i år skal fejre sit 40-års jubilæum. /EXP