Sundeved Centret skal have videre rammer

Det lettere bedagede Sundevedcenter skal have en kærlig hånd med nye værelsesfløje og terapihave, og det er der politisk velvilje over for, men der skal rejses en del penge for at realisere de storstilede planer.

NYBØL: Sundeved Centret ligger naturskønt med enkle faciliteter mellem Nybøl og Stenderup. Nu er tanken at udvide med nye værelsesfløje og en terapihave, men der er et stykke vej igen til realiseringen af planerne. De løber samlet op i 15 millioner kroner, og selv om der er politisk velvilje over for projektet, kræver det fonds-midler i større målestok at bringe kursuscenter og campingplads indholds- og facilitetsmæssigt up to date.

- Vi vil gerne udvide med mere tidssvarende værelser og terapihave til retræteophold for folk, som er på arbejdsmarkedet og eksempelvis er gået ned med stress. Vi søger en del fonde til at bidrage til udvidelsen, men foreløbig har vi ikke økonomisk dækning til det helt store. Det samlede beløb dækker forbedringer med jordvarme, solfangere, nye værelser og terapihave. En godkendt lokalplan skaber rammerne til at føre det ud i livet, og så må vi tage det etapevis efter, hvad vi får råd til, siger formand for bestyrelsen Jørgen Boiskov Hansen.

Han er glad for, der er politisk vilje til at bane vejen for, centret kan gennemføre den ønskede udvidelse, men der kan gå en rum tid, før besøgende i terapi og andre gæster indtager Sundeved Centret i større målestok. Der finder i øjeblikket lejrskoler, kurser, bibelcamps og familiefester sted i centret med tilhørende campingfaciliteter. Det er et enkelt center, hvor gæster deler værelse, og der er toilet og bad på gangene. Det er tilknyttet den tidligere frimenighedskirke og senere overgået til den kirkelige kreds med udgangspunkt i Indre Mission, Søndagsskolerne og KFUM & K. Aktiviteterne på centret er ikke udelukkende kirkeligt og religiøst betingede. Lokaliteterne udlejes til private bryllupper, konfirmationer og fætter kusine fester.