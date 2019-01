Ipnordic A/S bliver en del af Within Reach, der ligesom Gråsten-virksomheden leverer kommunikationsløsninger til erhvervslivet.

Gråsten: Televirksomheden ipnordic A/S med adresse i Gråsten er blevet opkøbt af det hollandske selskab Witin Reach, der har aktiviteter i 25 lande og beskæftiger mere end 500 medarbejdere.

- Ipnordic er en lille spiller på et stærkt konkurrencepræget marked med en række mastodonter. Vi har indset, at hvis vi skulle fortsætte vores fantastiske rejse, så måtte vi alliere os med nogen, der havde flere muligheder, end vi havde, siger Charles Ginnerskov, som samtidig med købet har afløst sin far Thorben G. Jensen som direktør for virksomheden, der bliver et datterselskab i den hollandske koncern.

Far og søn har siden 2011 med stor succes har leveret fastnet- og mobiltelefoni samt omstilling og internet til det danske erhvervsliv. Virksomheden er i dag vokset til at have mere end 80 ansatte. 64-årige Thorben G. Jensen er ikke en del af den "nye" ipnordic.

- At få ipnordic med i vores selskab udvider ikke blot vores portefølje, men styrker også vores aftryk i Europa. Sammen med ipnordic vil vi intensivere vores udvikling på det europæiske marked ved at se på nye vækstmuligheder, siger Stijn Nijhuis, administrerende direktør i Within Reach.