Succesrig privatskole har store planer på nykøbt byggegrund

Privatskolen Als

Har til formål at undervise og udvikle elever fra børnehaveklassen til 10. klasse på et folkekirkeligt grundlag. Privatskolen Als er en selvejende institution, der blev oprettet i 1988 og er tilsluttet Danmarks Privatskoleforening. Den blev i 2005 renoveret og byggede til. Skolen har i dag 39 ansatte.



Skolens formål er blandt andet at give eleverne mulighed for gennem oplevelse og selvstændigt arbejde at øge deres lyst til indlæring, at medvirke til at udvikle elevernes fantasi og kreativitet til styrkelse af den faglige indlæring og den personlige udvikling.



At opøve elevernes evne til selvstændig vurdering og stillingtagen, at undervisningen stiler mod de afsluttende prøver - Folkeskolens Afgangsprøve og 10. Klassesprøven samt at skabe et tæt samarbejde mellem skolen og forældrene omkring eleverne.



I praksis opnås skolens mål ved for eksempel at give eleverne en glad og tryg hverdag, at lære eleverne at omgås hinanden på en hensynsfuld og positiv måde, at give eleverne en undervisning der tilgodeser den enkeltes evner bedst muligt, at forældrene deltager aktivt i skolens hverdag.



At klassekvotienterne er på maksimum 22 elever fra 0. - 9.-klasse, at stille krav om et højt præstationsniveau for den enkelte elev, a At lægge vægt på at børnene får en grundig og sikker indlæring i dansk, matematik, sprog samt natur- og orienteringsfag samt tidlig sprogstart i engelsk og tysk.