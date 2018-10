Succesfuldt it-firma får mere plads

Sønderborg: Efter kun to leveår er Consortio IT vokset ud af sine lokaler på Augustenborg Landevej. 1. december flytter firmaet ind i nye og større lokaler på Kongevej 28, der senest har huset revisorfirmaet Deloitte.

- Consortio IT har i dag flere end 30 kunder primært i Syddanmark og står i en gunstig situation med hensyn til at fortsætte væksten, idet der generelt er en øget fokus på digitalisering og optimering af IT-løsninger. Det er desuden lige lykkes at vinde den første kunde i Nordtyskland, hvilket ligeledes er et marked med kæmpe potentiale, siger medejer Søren Krog Nielsen.

I september 2016 startede han sammen med Claus Rasmussen og Derk Bernhard firmaet, der er specialiseret i at implementere, udvikle, supportere og rådgive i it-løsninger.

Consortios første regnskab, der dækkede de første 16 måneder, var bruttofortjenesten næsten syv millioner kroner og overskuddet før skat lige over 1 million kroner. Der var samtidig brugt tid og penge på at udvide porteføljen af produkter.