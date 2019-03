Succesfuld konsulenthus hjælper Danmarks største virksomheder

- Det er det bedste resultat nogensinde, så vi er selvfølgelig meget tilfredse. Vi er også begunstiget af et stigende behov for produktudvikling. Det fylder mere og mere hos virksomhederne. De bliver hele tiden mødt af nye krav fra kunderne, siger Peter Eberle.

Væksten bliver ved

Medvirkende til succesen er et stærk fokus på både toplinjen og omkostningerne. Ifølge Eberle har ingen af de fastansatte på noget tidspunkt stået uden en opgave.

- Vi er dygtige købmænd. Vi kunne sagtens flytte ind på 400 kvadratmeter kontor på Alsion og betale 800.000 kroner i husleje, men det vil vi ikke. Vi tjener derimod penge hver eneste måned, hvilket er et mål i sig selv.

Det stopper ikke her. Forventningen til 2019 er øget vækst. Året er da også begyndt aldeles fremragende. Allerede nu er godt 80 procent af budgettet for hele 2019 i hus.

- Det tegner rigtig godt. Jeg skal da være ærlig at sige, at jeg havde ikke troet for ni år siden, at vi ville være, hvor vi er i dag og med den imponerende kundeliste, siger Peter Eberle, der løbende ansætter folk.

Bare i sidste uge kom endnu to nye til, og man er i gang med at ansætte endnu en. Personen skal have fokus på det kommercielle, så Strongit bliver mere profileret i markedet.