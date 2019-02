Succes for sparekasse: Lander rekordstort overskud

Sønderborg: Broager Sparekasse har præsteret sit næstbedste årsresultat nogensinde. Sparekassen kom ud af 2018 med et plus på 22,6 millioner kroner før skat. Forventningerne lå i intervallet 21-24 millioner kroner.

Har de filialer i Sønderborg, Aabenraa, Broager og fra august 2019 i Vojens. Der i dag omkring 50 ansatte. Overskuddet efter skat blev på 18,7 mio. kr. mod 19,2 mio. kr. i 2017. Der er fortsat stigende indtægter på sparekassens værdipapirbeholdning denne gang på 7,7 mio. kr. Egenkapitalen er steget fra 214,1 til nu 227,4 mio. kr. Fordelingen mellem privat- og erhvervskunder er nu 64/36 procent med sidstnævnte for opad gående. Sparekassen har udlån per branche på maksimum ti procent. Syv procent af det samlede udlån er i dag til landbruget. Sparekassen har i 2018 samlet set givet 2,5 mio. kr. til lokale kultur- og sportsarrangementer og foreninger i det lokale markedsområde.

Har fået flere kunder

Basisindtjeningen har gennem flere år været under pres i branchen herunder Broager Sparekasse. Sidste år var ingen undtagelse.

Renteindtægterne er i 2018 faldet to millioner kroner til nu 52,3. Det bliver dog hentet ind ved, at gebyr- og provisionsindtægterne er vokset fra 35,8 til nu 38,3 millioner kroner.

Sparekassen har i dag 16.000 kunder, hvilket er en nettotilgang på 500 kunder. De er primært kommet fra de store pengeinstitutter.

- Kunderne vil have nærhed og personlig rådgivning i stedet for at føle, at de er en lille brik i et kæmpe spil, forklarer underdirektør Morten Vestergaard.

Ifølge ham er der i Broager Sparekasse færre kunder per rådgiver end i de store banker, man tager telefonen hurtigere, samt det er altid et menneske og ikke en maskine, man kommer til at tale med.

- Det koster selvfølgelig mere, men samtidig er det også det, vi tror, vi vinder på, siger Morten Vestergaard.