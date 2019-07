Styregruppe vil have kommunal biogas-beslutning erklæret ugyldig

På det seneste byrådsmøde vedtog et flertal i byrådet en lokalplan, der kan bane vejen for det planlagte biogasanlæg i Kværs. Det vil styregruppen mod biogasanlægget nu klage over til Planklagenævnet.

Samtidig vil gruppen anmode Planklagenævnet om, at klagen får opsættende virkning, så det ikke er muligt for Nature Energy at påbegynde opførelsen af et biogasanlæg, før Planklagenævnet har behandlet styregruppens indsigelser. Planklagenævnet har et mål om, at klager behandles indenfor et halvt år, men der kan godt gå længere tid.

-Det ene er, at man ikke kan placere et industrianlæg i miljøklasse 7 i landzoneområder begrundet med nærheden til gylleleverandører. Vi finder det ikke dokumenteret, at der er det nødvendige gyllegrundlag i lokalområdet, siger formanden for styregruppen Hans Jørgen Vaarbjerg.

Kværs: Selv om et flertal på 28 ud af 31 byrådsmedlemmer - Dansk Folkeparti stemte i mod - i juni vedtog en lokalplan for det planlagte biogasanlæg i Kværs, har modstanden ikke lagt sig. Styregruppen bag modstanden mod biogasanlægget vil nu have den vedtagne lokalplan erklæret ugyldig og indsender senest den 24. juli et klageskrift til Planklagenævnet.

Ikke gylle nok

- Vi kan se, at Nature Energy nu arrangerer møde i Løgumkloster for at få kontakt til landmænd, der vil levere gylle til Kværs-anlægget. Det er et tydeligt tegn på, at der ikke er nok gylle i vores område. Bliver anlægget i Kværs en realitet, og det samme er tilfældet med Kliplev-anlægget, der er længere fremme, forudser jeg en kamp om at få den nødvendige gylle til de to anlæg. Det betyder, at gyllen skal hentes langvejs fra, og det vil påvirke hele infrastrukturen og skabe meget tung trafik på veje, der ikke er bygget til det, mener styregruppens formand.

Styregruppen påpeger desuden forventede støjgener op til 37 db døgnet rundt. Til sammenligning er den gennemsnitlige støj i en by på 32 db.

- Men herude på landet har vi i store dele af døgnet nær nul db, så det er en voldsom støj, de nærmeste naboer vil blive udsat for. Det er en katastrofe for vores lokalsamfund. Lokalplanen bærer tydeligt præg af at være hastet igennem, der er mange alt for tynde vurderinger, tilføjer Hans Jørgen Vaarbjerg.