Studieoptag 2019: Flere vil læse i Sønderborg

Denne sommer bliver den nye 11. blok på Alsion taget i brug af SDU Sønderborg og i løbet af de næste ti år er det planen at optage 170 studerende om året inden for uddannelser i industriel elektronik.

Stopklods for optaget

161 personer er optaget på EASV-uddannelser i Sønderborg, og det er en stigning på 8,4 procent fra sidste år.

- Vi er glade og stolte over, at vi er lykkedes med at skabe uddannelser udenfor de store byer. Vi har været på en ti år lang rejse i Sønderborg nu, hvor vi startede med et optag på omkring 50 - nu er det tredoblet, fortæller rektor Henrik Larsen fra EASV.

En af de glædelige overraskelser for ham er optaget på byggekoordinator-uddannelsen, hvor interessen er mere end fordoblet.

- Det er fjerde år, at vi udbyder uddannelsen, og optaget har ligget på omkring ti hvert år. Vi kan også konstatere, at de første færdiguddannede er blevet ribbet væk af byggebranchen, siger Henrik Larsen.

Også it-uddannelserne er gået som varmt brød i antallet af optagede. Faktisk så godt, at EASV blev nødt til at afvise ansøgere.

- Vi er igen i år ramt af dimensioneringen af videregående uddannelser, som sætter et loft på, hvor mange vi må optage på vores it-uddannelser. Vi har afvist otte procent af vores ansøgere i år, som svarer til 50 personer. Det ærgrer os, for vi kunne i hvert fald have optaget 10-15 personer på datamatiker-uddannelsen i Sønderborg, forklarer Henrik Larsen.

Indtil studiestart i september er det stadigvæk muligt at tage kontakt til EASV for at komme på en venteliste til en uddannelse.