Studerende og firmaer bejlede til hinanden på EUC Syd

- Det fungerer fint at stå ansigt til ansigt, men chancerne for en læreplads bliver ikke større af den grund. Man skal virkelig fange deres opmærksomhed, hvis man skal fremme sine muligheder, siger Kevin Pedersen, der ligesom Samatha læser til datateknikker og står uden en læreplads.

Sønderborg: Mandag var der mulighed for at score sig en dygtig lærling i Farverihallen på Hilmar Finsens Gade. 120 elever under uddannelse til datateknikere eller it-supportere fra både EUC Syd og Hansenberg Tekniske Gymnasium i Kolding var til stævnemøde med en række firmaer.

Få havde takket ja

Mandag var 40-50 virksomheder, som i forvejen er samarbejdspartnere med EUC Syd, blevet inviteret til at deltage, hvoraf de syv havde takket ja - den ene dog meldt fra i ellevte time.

- Vi får mange elever her udefra. På nuværende tidspunkt har vi 10-12 it-support elever og får behov for flere samt softwareudviklere, siger Uffe Sørensen, it-chef og kundecenterchef hos ipnordic i Gråsten.

Udover var ipnordic var Areprezo, SDU, Bitzer, Danfoss og Forsvaret mødt frem til arrangementet. Også i foråret holdt EUC Syd matchmaking.

- Vi har fået en del ansøgninger. Det er godt både for de studerende men for os at være med. Vi er aktive og profilerer os, forklarer Uffe Sørensen.

Stævnemødet er del af en række tiltag, som EUC Syd sætter i søen for at få flere studerende ud i en læreplads i stedet for at være i skolepraktik.

- Det går bedre, men der er stadig for mange unge under unddannelse uden en læreplads. De unge mennesker får bare meget ud at få en læreplads. Det giver dem noget at stå op til om morgenen og meget mere tro på sig selv, siger uddannelseskonsulent Hans Chr. Carstensen.