Stribe af indbrud og tyverier i weekenden

Sønderborg: Politiet vil mandag forsøge at få en 36-årig mand varetægtsfængslet for indbrudstyveri. Manden er - ifølge politikommissær Jens Peter Rudbeck, leder af lokal efterforskning syd ved Syd- & Sønderjyllands Politi, en gammel kending af politiet, han er tidligere dømt for indbrudstyverier. Han blev anholdt natten til mandag i Gråsten. Tidligere samme weekend havde der været indbrud i Den Gamle Skomager på Nygade, og der var videooptagelser af den formodede gerningsmand med hættetrøje.

Designermøbler væk

Tyve forsøgte lørdag klokken 18-21.30 at knuse en rude i en villa på Ulvedalen i Sønderborg, men det lykkedes kun at smadre det yderste lag glas. Det lykkedes derimod gerningsmænd i weekenden at smadre et kældervindue i en villa på Porsgrunngade i Sønderborg. Her er stjålet smykker og et mindre kontantbeløb fra en sparebøsse samt en iPad.

Lørdag til søndag blev der stjålet to Børge Mogensen-stole og to Arne Jacobsen stole fra en villa på Goethesgade i Sønderborg. Her har tyven eller tyvene smadre en rude med en natursten. Søndag klokken 16.30 til 19.25 blev et vindue brudt op i en villa på Morbærhegnet i Sundsmark - her er ikke overblik over, hvad der er stjålet. Fra et hus på Mølby i Sønderborg er der i weekenden stjålet Sonos musikanlæg. Her har tyven eller tyvene brudt et vindue op med et haveredskab fundet på stedet.

Oplysninger i alle sagerne til Syd- & Sønderjyllands Politi på telefon 114.