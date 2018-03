Stribe af indbrud i weekenden

Als: Der var en række indbrud i weekenden - og dertil en stribe forsøg på indbrud. Natten til mandag blev der stjålet to Børge Mogensen-stole af typen "Den Spanske Stol" i træ og kernelæder fra en villa på Goethesgade i Sønderborg. På et tidspunkt fra fredag til søndag har der også været indbrud i en villa på Elmevej i Augustenborg, og her er der stjålet højttalere, routere, computere, smykker og ikke mindst et sæt vielsesringe, hvor der er indgraveret Adi og Brian 070707.

Der er også i weekenden stjålet en del elværktøj af mærket Dewalt og en plæneklipper fra en garage på Vissingsgade i Sønderborg. Søndag middag til klokken cirka 22 var der indbrud i en lejlighed på Ringgade i Sønderborg, hvor der er stjålet smykker og et kontant beløb, som Syd- & Sønderjyllands Politi ikke vil fortælle størrelsen på. Mandag morgen kort før klokken fem vågnede beboeren i en ejendom på Mølledammen i Sønderborg, hvor de kunne høre en rude blive knust i deres hus. De kunne derefter se to mænd stikke af med to af deres stole i sort læder af typen Svanen.

Oplysninger i sagen til Sønderborg Politi på telefon 114.