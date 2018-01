Stress fører til lukning af stor frisørsalon

Få måneder efter at Freya M rykkede fra beskeden plads på Østergade og til det tidligere Helsam på Jernbanegade, er frisørsalonen nu taget under konkursbehandling.

- Det var en kæmpe mundfuld for mig. Det hele blev bare for meget. Det var tid til at tænke på mig selv, så derfor har jeg lukket salonen. Det er da ærgerligt, for det var ellers en fin butik, vi havde fået lavet. Jeg havde blandt andet selv lavet gulvet.

Det hele tegnede ellers lyst for Dorte Schmidt, da hun 6. juni sidste år flyttede fra et lokale på Østergade og ind i butikken, som tidligere har huset Helsam.

Har fået det bedre

Dorte Schmidt har mere end 20 års erfaring i branchen blandt andet ni år hos frisør Elgaard, ligesom hun fra 2011 til 2013 havde egen salon også med navnet Freya M på Rønhave Plads. Den lukkede hun dog. Ikke på grund af manglende kunder, men fordi hun ikke kunne få familielivet med to små drenge til at fungere.

Efter et par år hjemme hos børnene synes hun, det var tid til at komme i gang igen. Efter to år som ansat hos Salon Rosengren blev Dorthe Schmidt i marts 2015 selvstændig igen, da hun åbnede på Østergade 5. Dengang havde hun slet ingen planer om to år senere, at skulle have en af Sønderborgs største saloner.

Det var faktisk meningen, at hun skulle være alene om salonen, men sådan gik det ikke. Da hun åbnede på Jernbanegade i juni var det med fire medarbejdere, hvoraf den ene var nyansat. Dorte Schmidt fortæller og glæder sig meget over, at alle i dag har fundet anden beskæftigelse i branchen.

- Jeg er på vej op igen. Jeg skal nok noget helt andet. Nu må vi se, hvad der sker, siger Dorte Schmidt.

Den 21. december tog Skifteretten i Sønderborg Freya M under konkursbehandling efter en begæring modtaget den 6. december.