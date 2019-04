Streger bliver til rutsjebaner i ny Universe-attraktion

Oplevelsesparken Universe byder på et uendeligt antal nye rutsjebaner, når parken åbner den 13. april. Med nyheden VR Coaster kan børn og voksne nemlig skabe deres egen unikke forlystelse og bagefter opleve den i Virtual Reality.

Nordals: En lang, snørklende, ubrudt linje på en touchskærm er det eneste, det kræver for at blive en rutsjebane-arkitekt i oplevelsesparken Universe. Parken får nemlig ny attraktion til deres samling af Virtual Reality-oplevelser.

VR Coaster giver gæster mulighed for at skabe og opleve et uendeligt antal rutsjebaner. Attraktionen står klar, når parken åbner 13. april og det bliver også med en komplet renovering af parkens VR-afdeling.

- Virtual Reality er en isolerende oplevelse, så vi har arbejdet på at gøre den mere medrivende for tilskuerne, forklarer projektleder for VR Coaster, Bo Thørring.

Den virtuelle rutsjebane er et tydeligt eksempel på denne strategi. Her kan børn og voksne skabe forlystelsen og invitere sine venner eller familiemedlemmer om bord på kreationen. Gæsterne tager plads på én af de to vogne med fire sæder.

- Vi håber på, at VR-området vil vække en undren hos vores gæster, så de kan forestille sig mulighederne ved Virtual Reality, fortæller Bo Thørring.