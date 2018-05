Strategien er klar for Broager

Broager: Efter en proces med borgermøder, et åbent bykontor og indsamling af ideer er en strategi for Broager By nu tæt på at få det blå stempel af byrådet. Teknik- og Miljøudvalget har behandlet sagen og anbefaler byrådet at godkende strategien. Den er for en stor dels vedkommende borgernes eget bud på, hvad der er Broagers særlige DNA og identitet - og dermed hvilken profil den ønsker at tegne endnu skarpere i fremtiden for at fastholde en positiv udvikling.- Borgerne i Broager har udpeget to fokusområder, som jeg synes er rammende: "Et dejligt sted at bo - Det gode hverdagsliv" og "Naturen i byen - Byen i naturen". Der er ingen tvivl om, at Broager har potentiale i forhold til bosætning med sin attraktive beliggenhed og alle de vigtige funktioner som skole, daginstitutioner, indkøb og læge lige ved hånden. Og så ligger den jo smukt på et kuperet Broagerland med Gendarmstien og Flensborg Fjord omkring, siger Aase Nyegaard, formand for Teknik- og Miljøudvalget i en pressemeddelelse.