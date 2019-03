Sønderborg: Søndagens strandrensning ved Sønderborg Slot er aflyst, fordi der ikke er noget at komme efter, lyder det fra arrangøren Alssund Y's Mens Club, som i går har inspiceret området og konstateret det rent.

Der var ellers lagt på til, at man den 31. marts skulle mødes klokken ti og to timer frem for at rense stranden fra slottet og til den sorte badestrand ved lystbådehavnen, men det bliver altså ikke til noget i denne omgang.