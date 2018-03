Strandpromenaden skylles væk af havet

Promenaden

Strandpromenaden blev etableret i 1848 under Treårskrigen. Oberstløjtnant J.T. Räder var udstationeret i Sønderborg for at være med til at nedkæmpe det slesvig-holstenske oprør med sin infanteribataljon For at beskæftige sine soldater i ventetiden, lod han dem anlægge en strandpromenade til glæde for byens borgere.Sådan en var moderne i europæiske byer på denne tid. I starten var det bare en sti langs stranden, men siden kom muren til først fra slottet til Kongevej og siden på et videre forløb. Det er første gang i 75 år, strandpromenaden fremstår som et samlet hele.



I 1943 blev den ødelagt af en storm for en stor dels vedkommende. Det var egentlig besluttet kun af forny promenaden til og med kioskområdet, men senere lagde man de sidste 400 meter til hen mod slottet til glæde for helhedsindtrykket og for at få hele strækningen til at tage sig godt ud som en ægte europæisk promenade af første klasse.