Strandpromenaden er et trækplaster

Det var flot vejr med høj sol over Sønderborg tirsdag, og folk valfartede da også til strandpromenaden for at se, hvordan den er ødelagt af weekendens blæsevejr og bølger.

Sønderborg: Det var muligvis en kombination af det smukke vejr med høj sol over Sønderborg - og så den ødelagte strandpromenade, der trak folk til vandet.

For folk nærmest valfartede tirsdag til Danmarks mest omtalte strandpromenade, som weekendens ret voldsomme vejr med højvande, blæst og bølger, har ødelagt. Kun godt et halvt år efter den blev indviet med pomp og pragt. Byggeriet til 26 millioner kroner kunne ikke holde til en gang hård kuling fra nordøst - altså nærmest inde fra land. Alligevel stod vandet højt og bølgerne sprøjtede indover kajkanten til promenaden, og det betød, at tusindvis af de sorte teglsten skyllede væk. På en strækning af cirka 200 meter fra Vikingeklubben mod Sønderborg Lystbådehavn.

- Det er jo byggesjusk. Det tænker jeg i hvert fald, siger Mariann Hansen fra Nordborg. Hun er med sin mand Jens Hansen på en spadseretur på promenaden, mens medarbejdere fra hovedentreprenøren Barslund A/S skolede sten, sand og fliser.

- Vi håber da, at de finder årsagen, så der kan placeres et ansvar. Men jeg er bange for, vi skatteydere kommer til at betale. Men det må vi jo se, siger Jens Hansen.

- Her er ellers så dejlig. Sønderborg er jo en dejlig by, og vi kan godt lide at gå her. Men vi er godt nok trætte af det nye hotel ved havnen. Det er noget af en øjebæ, siger Mariann Hansen.