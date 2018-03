Strandpromenaden blev også smadret i 1941

Promenaden langs Sønderborg Bugt blev anlagt under treårskrigen i 1848 for at glæde byens borgere. Hver uge bruges promenaden af hundredvis - ja vel tusinder, der spadserer den smukke tur. Amatørhistorikeren Sten Boye Poulsen har skrevet Strandpromenadens historie.

Sønderborg: Den pensionerede lærer Sten Boye Poulsen er også amatørhistoriker, og han har blandt meget andet skrevet historien om Strandpromenaden ved Sønderborg Bugt. Det har han gjort på sin side www.sonderborghistorier.dk - Historie er min hobby, og når man er tilflytter, er man jo også interesseret i, hvad det er, man er landet i, siger Sten Boye Poulsen, der i 1969 kom til Sønderborg fra Skårup ved Svendborg. - Jeg interesserer mig virkelig meget for historien - også Sønderborgs historie - og herunder altså også Strandpromenaden. Jeg er faktisk lige kommet dernedefra, og det ser jo pænt ud nu, efter der er ryddet op. Nu skal de jo så finde ud af, hvad der skal ske, siger han. - Men det er jo ikke første gang, Strandpromenaden er blevet ødelagt. Det blev den også under stormen i 1941, og jeg har lagt en film ud med billeder af Strandpromenaden igennem årene. For den har jo forandret udseende igennem årene. På tidspunkter har der nærmest ikke været en kant, andre gange har den været så høj, at man har kunnet læne sig ud eller sidde på den, fortæller Sten Boye Poulsen, der i disse dage arbejder på en billedreportage, han kalder for "Fra lystbådehavnen til Verdens Ende".

Se Sten Boye Poulsens lille film om Strandpromenaden igennem årene her:

Ville glæde borgerne Promenadens historie daterer sig tilbage til 1848. Her, under treårskrigen, blev den i vinteren 1848-49 anlagt af oberstløjtnant J.T. Ræder, der var udstationeret i Sønderborg med den 10. lette infanteribataljon. Opgaven var, at det Slesvig-Holstenske oprør skulle nedkæmpes. For at beskæftige sit mandskab i ventetiden lod han dem anlægge en strandpromenade med det formål at glæde byens borgere. Sådanne promenader, hvor man kunne spadsere og få frisk søluft, var blevet moderne i hele Europa i denne periode. Kendt er f.eks. Promenade des Anglais i Nice (1821). Promenaden i Sønderborg er kendetegnet ved at ligge helt tæt på vandet afgrænset fra dette af et bolværk. Oprindelig var den blot en sti langs stranden, men senere blev bolværket anlagt på strækningen fra slottet til Kongevej derefter videre ud til "Dams Klint" (1906). Om denne strandpromenade skriver oberst Ræder i sine krigserindringer: "For at glæde sønderborgerne lod jeg en fodsti anlægge langs vandet. Den gik fra Slottet til skydebanen. Promenaden blev senere meget benyttet af "die schöne Welt" i Sønderborg. Strækningen var ca. 700 alen lang." På landsiden op mod Strandvej var promenaden i den tid afgrænset af et parklignende areal og enkelte høje elmetræer langs Strandvej. Tidligere dannede disse store smukke træer en hel række langs vejen, men kun de færreste har overlevet angreb af elmesyge. Hvornår Strandpromenadens smukke og enkle anlæg, der ser ud til at være udsprunget af en overordnet plan, er etableret, vides ikke. Indtil i 2013, hvor anlægget "Grønne Pletter" fra Danske Planteskoler blev lagt ind på strækningen fra Slottet til Kongevej, lå i fin forlængelse af Slottets ligeledes meget enkle haveanlæg fra o. 1970. Tæt på slottet lå Seemannsbrügge samt gæstgiveriet Wilhelmsbad med badebro og omklædningskabiner ca. der, hvor den gamle lystbådehavn lå indtil 1982. I dag er der her en mindre sandstrand i daglig tale omtalt som "fluepapiret" - Sønderborgs svar på 'Copacabana'. For enden af Kongevej lå restaurant Syvstjernen, som i 1864 måtte skifte navn til Bellevue (senere Strandpavillionen) med badebro og omklædningskabiner anlagt i slutningen af 1800-tallet. Efter overtagelse af Sønderborg Kommune blev det til den kommunale badeanstalt og i 1989 overtaget af Vikingeklubben.