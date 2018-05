Strandpromenade-sagen trækker ud

- Det tror jeg ikke, jeg vil udtale mig om lige nu. Vi er i en god dialog med Sønderborg Kommune om det her. Vi har også aftalt med kommunen, at det er kommunen, der udtaler sig i den sag, siger Sophus Hjort.

- Der står i brevet, du har skrevet, at I har gennemført en analyse af, hvad der er sket. Jeg har et enkelt spørgsmål: Jeg vil gerne høre, hvad der så er årsagen?

I en skrivelse fra 6. april - altså tre uger efter hændelsen - skriver COWI, at de har gennemført en analyse af, hvordan skaden er sket, og at de nu går i gang med at finde løsninger. Det er chefprojekt-direktør Sophus Hjort, COWI A/S Syd, der ligger i Vejle, som har udfærdiget skrivelsen.

JydskeVestkysten har søgt aktindsigt i den korrespondance, der har været mellem kommunen og dens rådgiver COWI A/S siden en kraftig kuling, højvande og specielle strømforhold skyllede klinkerne væk fra den mindre end et år gamle promenade.

Uagtet hvad der står i det brev, du refererer til, så har vi endnu ikke fundet den præcise årsag. Det er for tidligt. Vi skal helt til bunds i det her.

Direktør i Cowi A/S, Sophus Hjort skriver allerede 6. april 2018 således til afdelingsleder Jens-Kristian Mikkelsen, Sønderborg Kommune:"Vi har gennemført kortlægning af skadesomfang og analyse af hvordan skaden er sket og er nu gået i gang med vurdering af løsninger. Endeligt notat indeholdende det af dig tidligere ønskede vil foreligge ultimo april." Aktindsigt JydskeVestkysten har modtaget fire af i alt syv skrivelser, der - ifølge chef for byrådssekretariatet Betina Wichmann Knudsen - findes i sagen. I et svar har hun afvist aktindsigt i tre dokumenter, med henvisning til Sønderborg Kommunes økonomiske interesser. JydskeVestkysten har siden mandag 30. april bedt om at få udleveret en aktliste - en journalliste - over samtlige dokumenter i sagen - altså al korrespondance, der har været mellem Sønderborg Kommune og rådgiveren Cowi A/S i perioden 16. marts til dags dato, sådan som et medie har krav på i henhold til Offentlighedsloven. Trods gentagne skriftlige henvendelser og telefonopkald er aktlisten endnu ikke udleveret fredag eftermiddag. JydskeVestkysten har end ikke fået et svar.

Betaler kun en gang

Hos Sønderborg Kommune er det Bjarke Eriksen, der er direktør for økonomi, teknik- og miljø, der er udpeget som talsmand i sagen om Strandpromenaden. Han slår dog fast, at de langt fra et sikre på, hvad årsagen er. I forrige uge havde kommunen og rådgiveren et møde. Her gav kommunen udtryk for, at den ønskede flere ting undersøgt.

18. april kunne JydskeVestkysten fortælle, at Sønderborg Kommunes embedsmænd og politikere kendte alt til risikoen ved at lægge klinker på promenaden. Politikerne tog beslutningen på et oplyst grundlag. I sagsfremstillingen fra 2015 stod der om klinker: "Ulemper: Stor risiko for underminering i forbindelse med oversvømmelse."

Så længe der ikke er fundet en præcis årsag, kan der heller ikke findes løsninger eller eventuelt placeres et ansvar. Men Bjarke Eriksen slår dog fast, at kommunen stadig ikke vil betale for renoveringen af skaderne på Strandpromenaden. Kommunen vil ikke betale to gange for den samme vare.

- Udgangspunktet og kommunens holdning er stadig, at vi har betalt for Strandpromenaden en gang, og at vi ikke skal betale to gange, siger Bjarke Eriksen.