Stram Kurs-fremgang på Sydals chokerer: Vi har jo ikke problemer med udlændinge her

Skovby: Dagen efter valget er grå og lummer i landsbyen Skovby.

Bilerne kører hastigt gennem byen, men det hænder da, at enkelte bilister må stoppe op og vove sig ud i den lette drypregn. Både bageren og brugsen holder nemlig åbent efter Grundlovsdag.

Stram Kurs høstede 918 stemmer i Sønderborg-kredsen, hvilket lige præcis giver 2 procent af stemmerne. Partiet ville altså have stået sikkert på spærregrænsen med fire mandater i hus, hvis resten af landet havde stemt som Sønderborg.

Den største opbakning til partiet kan man finde på Sydals, hvor procent af vælgerne stemte på Stram Kurs. Denne kendsgerning har været en hård pille at sluge for nogle af de borgere, som JydskeVestkysten møder i Skovby.

- Jeg var meget chokeret over at læse det tidligere på dagen. 3,3 procent er skræmmende, for vi har jo ikke problemer med udlændinge her. Her er ingen ghetto i området eller sådan, så jeg forstår ikke støtten, siger Birthe Brosowsky fra Skovby.

Hun har fulgt nøje med i valgkampen og mener da også, at partiformanden Rasmus Paludan har fået for meget omtale i medierne.

- Nogle gange har jeg måttet slukke for skærmen, for han forstyrrer min sindsro, siger hun.