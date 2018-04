Straffe på over to år og udvisning for at tvinge 20-årig til røveri

Straffe på to år og udvisning af Danmark til en 26-årig med rødder i Kosovo samt to år og og fire måneder til en 19-årig for vold, ulovlig tvang, afpresning, røveri og indbrudsforsøg blev afslutningen på en omfattende sag, hvor en 20-årig mand fik medhold i, han blev tvunget til at røve kiosk Petit i Sønderborg.

SØNDERBORG: Bølgerne gik højt i retten i Sønderborg, da tre mænd onsdag blev dømt for med vold og trusler at have presset en dengang 19-årig mand til at begå røveri mod Petit Kiosken i Sønderborg. En tilhører måtte føres ud af retslokalet for højtråbende fornærmelig tiltale mod dommeren. Den yngste dømte faldt grædende sin kæreste om halsen. 26-årige Besar Mustafaj fik to års fængsel og udvisning til Kosovo i 12 år, mens 19-årige Marcus Christian Rostgaard Milbo fik to år og fire måneders fængsel for ulovlig tvang, afpresning, simpel vold i gentagne tilfælde, røveri samt medvirken til indbrudsforsøg.

Følelserne kom ikke mindst til udtryk, fordi begge arrestanter skal forblive fængslede. De har været varetægtsfængslet siden 24. november.

En 20-årig chauffør og medvirkende fik seks måneders betinget fængsel og 120 timers samfundstjeneste. I hans dom indgår ulovlig tvang og afpresning. Besar Mustafaj har opholdt sig i Danmark i 17 år og otte måneder. Han udvises, fordi han gentagne gange er dømt for tyveri, afpresning og vold også i strafafsoningens i prøvetid og også har en betinget udvisning til Kosovo hængende over hovedet. Han anses for at have tilknytning til Kosovo, hvor hans morfar og mormor bor, selv om hans nærmeste familie er i Danmark. Han taler albansk. Udvisningen er ikke et brud på EU's menneskerettigheder. Han ankede på stedet. De to andre dømte overvejer.