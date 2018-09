Stort flertal for en fjernvarme-fusion

GRÅSTEN: - Jeg er fuldt ud tilfreds med forløbet af fusionen med Sønderborg Fjernvarme. Vi fik et overbevisende flertal for at gennemføre den og indkalder fuldstændig i overensstemmelse med vedtægterne til en ny ekstraordinær generalforsamling for at få gennemført fusionen, siger formanden for Gråsten Fjernvarme Morten Sommer.

Der blev på en ekstraordinær generalforsamling torsdag givet grønt lys for en fusion med Sønderborg Fjernvarme efter trekvart års forviklinger. 104 stemte for, otte imod og to blankt. Gråsten Andelsboligforening har 56 stemmer og B42 17 stemmer. Derfor blev der gjort en del for at imødekomme Gråsten Andelsboligforening, da den modsatte sig fusionen før jul. Den så ikke sine medlemmers interesser varetaget i fusionen. Det er der rådet bod på ved at give andelsboligforeninger faste bestyrelsespladser.