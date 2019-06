Stort billedgalleri: The Minds of 99, Go Go Berlin og Gangs festede med Nordals

Fredag aften spillede The Minds of 99, Go Go Berlin og Gnags på Nord-Als Musikfestival.

The Minds of 99 kan samle alle. Her er alle The Minds.

- Vi er glade for at være her. Og Gud, hvor er her smukt, siger forsanger Niels Brandt.

Mens aftendisen driver langsomt ind fra Nordborg Søs kolde vand og ind over publikum og giver et eventyrligt skær i scenens lys, spiller The Minds og 99 numre som 'Det er Knud som er død' og 'Ung Kniv'.

Nordborg: De røde bannere med sorte figurer er rullet ud som bagtæppe. Nærmest alterlignende opsatser med røde klæder og symbolet en sol skjuler instrumenterne på scenen. The Minds of 99 er klar til Nord-Als Musikfestival, og tilhængerne fylder hele græsplænen foran Parkscenen.

Fredag aften blev til en fest med The Minds of 99, Go Go Berlin og Gangs. Foto: Timo Battefeld

Melankolsk festmusik

Sangen 'Ma Cherie Bom Bom' får publikum til at hoppe i takt, og 'Stjerner på Himlen' giver lange klapsalver til bandet. Niels Brandt nikker anerkendende mod publikum med et smil uden at sige et ord.

The Minds of 99 er melankolsk festmusik, og bandet sætter for alvor festen på Nord-Als Musikfestival i gang, inden publikum går videre for at se Go Go Berlin og Gnags. Lidt tekniske problemer med et keyboard og en guitar slår ikke festen ud.

Aftenens sidste sang bliver 'Alle Skuffer over Tid'.

- Tusind tak for en mega dejlig aften. Som med guitar og keyboards og mennesker. Alle skuffer over tid, siger Niels Brandt til publikum og synger:

- Alle skuffer over tid. Og jeg vil komme til at skuffe dig. Jeg siger det, bare så du ved, at. Alle skuffer over tid, ja.

Det kan godt være, at Niels Brandt har ret. Men The Minds of 99 skuffer ikke.