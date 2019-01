Stort billedgalleri: Sønderborg-knægte væltede Sønderborghus

The Foreign Resort og Childrenn med gamle bandmedlemmer fra Sønderborg mødtes for første gang lørdag til en koncert sammen, og de to bands gav en forrygende aften på Sønderborghus.

- Musikken er en del af det at spille, men det handler også om at møde nogle rare mennesker. Det bliver en sjov aften og selvfølgelig med høj musik, siger forsanger og guitarist Mikkel Borbjerg Jacobsen fra Foreign Resort.

Et stort fremmøde sørgede for, at varmen hurtig spredte sig i den intime koncertsal og kunne holde frostkulden ude, og bandmedlemmerne havde høje forventninger inden aftenen og fortalt, de ville gøre deres for, at ingen skulle forlade lokalet skuffet.

Der var god opbakning lørdag aften på Sønderborghus til de to bands, Foreign Resort og Childrenn, som begge har lokale aner. Musikerne har gjort flere forsøg på at holde en koncertaften sammen igennem årene, og endelig skulle det lykkedes.

1. Onto Us.2. Suburban Depression. 3. She is Lost. 4. Dead End Roads. 5. Flushed. 6. Skyline/Decay. 7. Take a Walk. 8. Outnumbered. 9. Quiet Again. 10. New Frontiers. 11. Dark White.

Industrielle toner

Klokken havde ikke passeret mange minutter over 21, før han sammen med de to Sønderborg-drenge, trommeslager Morten Hansen og Steffan Petersen på bas og guitar, lagde ud med det hæsblæsende intronummer "Onto Us" samt singlerne med de melankolske "Surburban Depression" og "She is Lost". Efterfølgende ledte de over i det industrielle "Dead End Roads" og flere støjsoloer som på nummeret "Talk a Walk".

Tre albums har bandet udgivet, senest med "New Frontiers" fra 2014, og et fjerde album er efter fem års ventetid på vej til april. Talrige turnéer har bandet været på gennem årene, og aftenen på Sønderborghus blev bevist, at den ikke bare skulle overstås. Foreign Resorts styrke er, at de forstår at veksle mellem genrerne, hvilket gør, at deres setliste aldrig bliver monoton eller kedelig.