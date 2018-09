Stort billedgalleri: Lang kø til Stenagers nye slaraffenland

Sønderborg: - Om nogle måneder eller måske et år har de nok glemt alt om Obama, men vi har stadig et flot center her i Sønderborg, sagde borgmester Erik Lauritzen, da han stod for den officielle indvielse og klip af det røde bånd på p-pladsen ved det nye Stenager Centeret.

- Det er jo nærmest som i går, at her lå en bilhandler. Men tiderne skifter og nogle ser nye muligheder. Heldigvis kan vi godt lide at købe nyt, hvor vi skal ud at røre ved og se tingene, så det hele ikke kun foregår hjemme foran en computer, fortsatte borgmesteren i sin tale, mens et par lange køer slangede sig langs både BabySam og Toys"R"us. De to butikker udgør sammen med Maxi Zoo og restauranten Bone's Stenager Centeret.

I løbet af 2019 åbner desuden Bowl'n'Fun med 14 baner, laserbaner, 1000 kvadratmeter legeland, virtual reality rooms og grillrestaurant. Når alt er åbent, har Sønderborg fået 130 nye arbejdspladser. Michael Andersen er direktør i firmaet Hanssen, der står bag byggeri og udlejning af Stenager Centret:

- Det er en glædens dag. Byggeriet er næsten gået hurtigere end forventet på grund af det gode vejr både vinter og sommer.