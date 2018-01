Storstilet eftersøgning af kajakroer var forgæves

Hele torsdag var en omfattende eftersøgning i gang ved Ketting Nor efter den forsvundne 38-årige kajakroer.

Arbejdet blev genoptaget torsdag morgen klokken otte. Få timer efter var turen kommet til området ved Ketting Nor.

Frem til klokken tre natten til torsdag blev området gennemsøgt af helikopter og to både. Uden held.

Få meter derfra, på den anden side af dæmningen, der adskilte fiskesøen Ketting Nor fra Augustenborg Fjord, var en storstilet eftersøgning i gang.

Augustenborg: Det var vådt, gråt og mudret. Der var forholdsvis vindstille, og den eneste bevægelse i vandet var da sne og slud ramte overfladen i Ketting Nor.

Tre og tre gennemsøgte et hold dykkere ved middagstid sivene i vandkanten ved fjorden. Alle tre var sammenfæstnet med reb.

Det ved vi

Der var sparsomme oplysninger om den forsvundne mand, hvis identitet familien ikke ønskede offentliggjort. Han var fra lokalområdet, og han var på jagt, men hvad der var sket, og hvor han var, vidste ingen.

Torsdag fik politiet fat i et vidne, der havde set den forsvundne kajakroer mellem 14 og 14:30 onsdag eftermiddag. Vidnet, en kvinde, så ham ved kajakken, men hun så ikke, at han sejlede ud.

Umiddelbart efter havde et andet vidne hørt fem skud, som, vedkommende mente, gik i retning af Osbæk.

Der blev fundet en del effekter, som pårørende bekræftede, tilhørte ham. Der var tale om et sæt neopren handsker, en pagaj, kajakken, gummistøvler, kikkert, hue og en redningsvest. Derudover fandt politiet en død and med hagl i, som de formodede var et jagtbytte. Politihundene havde også fundet en tom patron i vandkanten.

De blev fundet i samme område tæt på hinanden.

Politiet indstillede eftersøgning for dagen halv fem. Fredag sendes en hundepatrulje og dronehold ud for at gennemgå området en ekstra gang.

- Vi har underrettet familien om omstændighederne. Det ser svært ud, som det er nu, fortalte politikommissær Jan Rebsdorf.