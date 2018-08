Stormvejret ødelagde teltet til ringriderfest

Tandslet: Folkene bag ringridningen i Tandslet er kommet på overarbejde. Onsdag blev det oprindelige telt på pladsen ødelagt. I stedet fik man lånt et andet telt, som blev sat op i torsdag. Det skulle nok have ventet med for teltet blev ødelagt af stormvejret samme dag.

Siden klokken 8 fredag morgen gik 4-5 mand i gang med at rydde op og gøre klar til, at ringriderfesten startede senere samme dag. Nogen af dem havde taget fri fra arbejde for at hjælpe. Desuden fik man lejet og sat et nyt telt op.

Omkostningerne for de to ødelagte telte og udgifterne til at leje et tredje telt gør, at overskuddet i år bliver minimalt, meddeler arrangøren, hvilket kommer til at gå ud over TUI gymnastik og Als HF håndboldklubben, der plejer at nyde godt af overskuddet.

Teltgruppen håber derfor på ekstra stor opbakning. Der er i hvert fald fuld opbakning til festen i teltet lørdag aften, hvor samtlige 130 spisebilletter er solgt.