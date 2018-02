Stormomsust 1800-tals hus synger på sidste vers

- Den var udbudt på nettet. Jeg bød 20.000 kroner i overbevisningen om, den gik aldrig. Ejendomsmægleren forsøgte at få mig op i 30.000, men jeg sagde nej. Få dage efter ringede han og sagde, huset var mit, fortæller husejeren, der i første omgang gjorde sig tanker om at bygge sommerhus på grunden i det gamle Ketting.

Engang boede her en dame, hvis søn ikke formåede at vedligeholde huset, da han overtog det. Siden har forfaldet taget grove bidder af det fredede hus Smedegade 21 i Ketting. I nytåret fløj bygningsdele ud på vejen, og politiet afspærrede grunden og satte gitter om, for at ingen skulle komme i fare, når løsdele blæste rundt, og ingen skulle føle sig fristet til at gå inden for.

Ejendommens nuværende tilstand bunder grundlæggende i manglende agtpågivenhed fra ejer i forhold til ejendommens fredningsstatus. Efter kommunens opfattelse vil en fredningsophævelse, der delvist begrundes med bygningsmæssigt forfald, medføre en uhensigtsmæssig signalværdi, skrev kommunen i sin stillingtagen til ophævelsen af fredningen af Smedegade 21. Slots- og kulturstyrelsen afviste at udpege bygningen som bevaringsværdig, da det ville kræve en høring af mindst tre måneders varighed, og styrelsen ville i betragtning af husets tilstand ikke medvirke til yderligere forlængelse af sagsbehandlingen. Det ville have kostet 1,5-2,5 mio. kroner at sætte det fredede hus i stand.

Vovet

Kulturstyrelsen har skønnet, der ikke er nogen fredningsværdi at aflæse i den indre del af bygningen. Husets indre mangler den originalitet, der kendetegner et 1800-tals hus i Ketting.

- Vi kan ikke skrue tiden tilbage. Der er ikke noget at redde. Vi har haft svært ved at svare på henvendelser fra folk, der mente huset skæmmede og var til fare for sine omgivelser. Nu har kulturstyrelsen ophævet fredningen, og det kan rives ned. Jeg er her for at vurdere, om det kan komme i betragtning til midler fra nedrivningspuljen. Huset scorer højt på nedrivningsskalen. Det må siges at være til fare for det offentlige rum, siger arkitekt i Byg & Bolig Carl Christian Hansen.

Ejeren er kommet fra Lolland for at rydde huset, der er faldet yderligere sammen, siden han så det i sommer. Det er lidt overvældende for den unge huskøber.

- Jeg vil sælge grunden til naboerne, hvis de vil købe den. Jeg skal betale en tredjedel af nedrivningen, hvis jeg får puljemidler til det, så det bliver ikke helt billigt, siger han.

Der har aldrig været nogen tvivl om, han ville rive bindingsværkshuset fra 1850 ned. Huset er ændret gennem tiden uden smålig hensyntagen til dets oprindelse. Kommunen henstillede til styrelsen om at give Smedegade 21 betegnelsen bevaringsværdigt. Det er først affredet 15. januar, så det var vovet af køberen at satse på, nedrivningstilladelsen var givet, men vinden er nytåret over, blæst hans vej.