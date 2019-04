Stormøde og kultur- og idrætsnatten

Sønderborg: Foreningslivet og andre interessenter er onsdag den 10. april kl. 19.00 inviteret til et informationsmøde om kultur- og idrætsnatten fredag den 23. august. Informationsmødet foregår i Multikulturhuset - biblioteket - ved havnefronten.

Der er tale om et møde, hvor arbejdsgruppen informerer om de store linjer i forhold til selve arrangementet og aktuelle nyheder om selve arrangementet.

Selve aktivitetsområdet er der ikke lavet om på i forhold til de seneste mange år. Kultur- og idrætsnatten strækker sig fra Sønderborg Slot til Multikulturhuset og det nye Hotel Alsik. Det betyder, at der kommer mange aktiviteter ved slotskajen, Havnetrappen, Søndertorv, Sønder Havnegade, Nørrebro, Nørre Havnegade og Havbotorvet.

- Under teamet "Oplevelser til vands og til lands" lyder opfordringen til alle, at få inddraget så mange publikummer om muligt i de mange forskellige aktiviteter, understreger Erik Rosenbæk Bollerslev, formand for Kultur- og idrætsnatten i Sønderborg.