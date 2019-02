Det var en dreng på 16 og en pige på 15 år, der havde et lidt voldsomt kæresteforhold. Sagen endte i retten, hvor den nu unge mand blev frifundet for langt de fleste anklager om vold og for at tvinge pigen til at blive hos sig i moderens hus på Nordals.

Sønderborg: Det var en ulykkelig kærlighedshistorie mellem to unge mennesker, der tirsdag blev rullet op i Retten i Sønderborg. Det handlede om jalousi, besiddertrang og vel også en eller anden form for kærlighed. Mellem en dreng på 16 år og en pige på 14-15 år. Vi skal helt tilbage til januar 2017, da de to var en tur i ungdomsklubben Pitstop i Havnbjerg. Her blev de to uenige, fordi pigen kom til at grine over, at drengen engang fik tæsk eller måtte kysse skosålerne hos en flok andre drenge fra Nordborg. Så drengen slog pigen i brystet, så hun faldt ned fra den sofa, de begge lå og hyggede sig i på Pitstop. Det blev den nu 18-årige mand kendt skyldig i.

Men han blev frifundet for at have sparket hende i brystet - ligesom han blev frifundet for tre andre forhold - og langt alvorligere forhold.

- Det er simpelthen for usikkert, hvad der er sket, sagde retsformand Susanne Beier Lorenzen. Så derfor frifandt domsmandsretten i enighed den unge mand for at have taget halsgreb om pigen to gange og for at have tvunget hende til at blive hos ham i moderens hus udenfor Nordborg. I anklageskriftet stod der, at halsgreb og den ulovlige tvang skulle være sket i en periode fra januar 2017 til august 2017. Det borede forsvarer Lone Adolphsen da også i. For kunne man end ikke huske, om det var sket om vinteren eller om sommeren? Pigen forklarede, at det nok var sket om vinteren og igen en-to måneder senere.