Stormflodssikring af Sønderborg Havn har lange udsigter

Sønderborg: Selv om det ikke er lige op over med en kystsikring af Sønderborg Havn, så vil der efter alt at dømme med tiden skulle etableres en eller anden form for sikring mod stormflod som de seneste to i januar 2017 og januar 2019, da vandet stod 1,72 meter og 1,62 meter over normal vandstand. Det er seks år siden Sønderborg Kommune sendte en klimatilpasningsplan på gaden, og tre år senere en klimahandleplan. Deri er der dog ikke meget handling, men der er i den og en senere Rambøll-rapport peget på, at Sønderborg Havn er udsat - og at det skal omsættes i "konkrete handleplaner".

Det efterlyste husejer og selvstændig erhvervsdrivende Christian Telling tidligere i år, at politikerne i Sønderborg Kommune ville gå i gang med.

"Hvor langt er kommunen med at få foretaget den kystsikring af de berørte områder, som den klimatiske udvikling kræver? Eller er det fremadrettet byrådets strategi bare at smide os, der står med problemerne, et par sandsække? Det ER en kommunal opgave at imødegå problemstillingen", udtrykte Christian Telling på sociale medier og appellerede til, at politikerne nu griber til handling.

- Men jeg ved naturligvis godt, at der ikke sker noget i morgen, siger Christian Telling, der sammen med sin hustru er ved at renovere en af de gamle ejendomme ved Sønder Havnegade, hvor vil drive iscafé.