Storhælere lå inde med elværktøj fra Alsik-byggeri

Sønderborg: Der skulle gå mere end et år, før en 27-årig mand kunne få sin dom i en retssag med flere dømte. For han måtte lige afvente retssagerne mod en kammerat og dennes mor. Torsdag blev den 27-årige mand fra Sønderborg så den tredje, der blev dømt for ret omfattende hæleri af elværktøj fra byggepladser i Sønderborg-området. Blandt andre steder fra byggepladsen ved Sønderborg Havn, hvor man er ved at opføre det store Hotel Alsik, som åbner om få uger.

Den 27-årige bad om et par uger til at overveje, om han vil anke dommen på fire måneders fængsel for hæleri. Ifølge anklageskriftet var han tiltalt for hæleri til en samlet sum af 440.000 kroner, men de to tidligere dømte i sagen er dømt for et langt mindre beløb, og derfor blev den 27-årige mand også dømt for hæleri for ikke under 125.000 kroner.

Helt tilbage i sensommeren 2017, da betjente fra Syd- & Sønderjyllands Politi ransagede et rækkehus i Vester Sottrup, fandt de 70 stykker elektrisk værktøj tilhørende firmaet Bravida, og i den 27-åriges bil blev der fundet yderligere ti styks elværktøj fra samme firma. I rækkehuset boede den 27-åriges vens mor, der også er dømt i sagen, ligesom hendes søn er.

I hjemmet blev der også fundet elværktøj og andet værktøj, der var stjålet fra andre virksomheder.