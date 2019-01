Store planer på havnen: BMC Fonden og Enggaard bag nyt kontorhus

Videnshuset ligger længst til venstre i billedet, og lillebroderen til højre for erhvervsdomicilet, der har samlet fremtrædende teknologi- og rådgivervirksomheder, siden det åbnede i 2013. Visualisering Enggaard

Nyt kontorbyggeri fuldender erhvervsudbygningen af havnen, så flere dynamiske virksomheder kan indtage kajkanten, og med investeringen vil de to samarbejdsparter sikre helhedsbilledet.

SØNDERBORG: Bitten og Mads Clausens Fond ønsker sammen med Enggaard A/S at fuldende erhvervsudviklingen på havnen og skyder de nødvendige investeringer i opførelsen af endnu et kontorhus. På plantegningerne hedder det Kontor B, men der er ingen tvivl om, der skal findes et mere velklingende navn til de 3000 kvadratmeter kontorareal. - Vi er begge i det samme selskab, der også står bag Videnshuset, så kontorbyggeriet er en naturlig fortsættelse af det. Den ny bygning har hele tiden været planlagt som en lillebror til kontor C, som er det, der i dag hedder Videnshuset, siger projektdirektør John Knudsen, Bitten og Mads Clausens Fond. Kontorhuset bliver en etage lavere end Videnshuset, så det falder naturligt hen langs havnekajen som i en bølge. Enggaard og BMC Fonden har også arbejdet sammen om Hotel Alsik og det tilhørende wellness område, der åbner 6. maj med tyske Rimc som driftsselskab. Dermed er helhedsbilledet ved at tegne sig med Havbo, multikulturhus, hotel og kontordomiciler hen langs havnekajen. Der tegner sig et færdigt billede af det, der helt tilbage til årtusindskiftet blev lanceret som den canadiske arkitekt Frank Gehrys masterplan for havnen. Den har både været i finanskrise og fået mere vind i sejlene de senere fem seks år.

Byens Havn Bitten og Mads Clausens Fond har sammen med Enggaard og PFA skudt flere hundrede millioner i udbygningen af Byens Havn til forbilledlig arkitektur i canadieren Frank Gehrys streg. I fornyelsen af havneområdet indgår også det nye Alssund Kollegiet samt et parkeringshus med plads til 384 biler. Multikulturhuset er opført i tilknytning til det gamle Ewers Pakhus og blev indviet i november 2017, så havnen tager form. Måske når Gehry at se sit værk færdigt de kommende år. Den verdensberømte arkitekt fylder 90 år 28. februar.

Udsigten fra Videnshuset tager sig godt ud, og det kommer det også til at gøre i det ny kontorhus, der skyder op som lillebror umiddelbart syd for det eksisterende kontor, og der bliver en overdækket forbindelse mellem de to bygninger i stueplan. Arkivfoto: Timo Battefeld.

Interesserede lejere - Vi er i færdiggørelsesfasen af det, vi har sammen på havnen. Vi er så småt i dialog med interessenter, der kunne tænke sig at blive en del af kontorbyggeriet. Vi har selvfølgelig analyseret mulighederne, men vi ønsker samtidig også at fuldende projektet sammen med vores samarbejdspartner Bitten og Mads Clausens Fond, siger afdelingschef Palle Priska, A. Enggaard A/S. - Det bliver et spændende byggeri. Det er et helt fantastisk unikt område, som mange gerne vil etablere sig i. Det er samlet set en god og spændende ide, som fuldender helheden på havnen. Det bliver prikken over i'et, siger Palle Priska. Enggaard skal i gang med at ramme pæle i jorden til kontorbyggeriet så hurtigt som muligt. Til maj flytter de første gæster ind på Hotel Alsik, og de vil næppe være begejstrede for byggestøj i den helt store kaliber. - Vi gør det vi kan, før hotellet åbner, siger afdelingschefen. Facaden på kontorhuset bliver med glas- og pladebelægning i tråd med Videnshuset, der fremstår i rustbrune farver. Havneprojektet har gjort Enggaard til storaktør i havneområdet. Entreprenørvirksomheden byggede også butikscenter Borgen i bymidten.

Erhvervsbyggeri fuldent - Med kontorhuset fuldender vi erhvervsbyggeriet på havnen. Der er stadig ledige grunde blandt andet en boliggrund mellem Alsik og det ny kontorhus, og der er planer om boligbyggeri længere ude på havnen. Der var også et kontor A og en kunsthal, men det blev der ikke fundet investorer til. Nu har vi færdiggjort Byens Havn fra Videnshuset hen til Havbo, så den del er ved at være på plads, siger John Knudsen, der ikke vil udtale sig, om Bitten og Mads Clausens Fond skyder flere investeringer i havneprojektet. I givet fald bliver det ikke i erhvervsdelen, for den er hermed fuldbragt. Kontorbygningen vil stå klar til nye lejere på fem etager i 2020. Arkitektfirmaet Schmidt Hammer Lassen har udarbejdet det oprindelige ideoplæg til det nye kontorhus. Det er det projekt, der nu udføres i streg og byggeri.