Store pengegaver til markering af 100-året for genforeningen i Sønderborg

Med en million kroner fra Kulturministeriet og en million kroner fra Fabrikant Mads Clausens Fond er Sønderborg Kommune kommet store skridt tættere på at kunne realisere ambitionen om en stor markering af 100-året for Genforeningen i 2020.

Ud over folkefesten på Dybbøl Banke planlægger Sønderborg Kommune fyrtårnsprojektet "Sønderborg Spejlinger 2020" med et budget på tre millioner kroner. Formålet med fyrtårnsprojektet er at engagere kommunens borgere, aktører og gæster i oplevelser, der spejler Genforeningen og dens temaer lokalt.

- Genforeningsjubilæet i 2020 bliver en folkelig begivenhed med masser af gode anledninger til at fortælle om Grænselandets historie, Danmarks historie og Tysklands historie. Den indsigt kan vi lade os inspirere af også i dag. Derfor er det også helt oplagt, at vi fra statens side støtter op om det største genforeningsarrangement i hele 2020, nemlig folkefesten i Sønderborg, siger kulturminister Mette Bock (LA).

Med i alt to millioner kroner fra Kulturministeriet og Fabrikant Mads Clausens Fond er Sønderborg Kommune nu tæt på at kunne realisere sin ambition om en stor markering af 100-året for Genforeningen i 2020, hedder det i en pressemeddelelse.

Budgettet for Sønderborg Kommunes markering af 100-året for Genforeningen er 7,9 mio. kr. Heraf har byrådet og Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme har bevilget 4,5 mio. kr.Efter at der nu er kommet penge Kulturministeriet og fra Fabrikant Mads Clausens Fond, mangler der 1,4 mio. kr. af finansieringen. Pengene fra Kulturministeriet er øremærket til Folkefesten i Dybbøl Skanser den 11. juli 2020, mens donationen fra Fabrikant Mads Clausens Fond er øremærket fyrtårnsprojektet Sønderborg Spejlinger 2020.

En arv i fortiden

Fabrikant Mads Clausens Fond støtter projektet med en million kroner. Fondens formand, Peter Mads Clausen, siger:

- Min far, Mads Clausen, havde et motto: Kun den der har arv i fortiden, har ballast ind i fremtiden. Gennem dette fyrtårnsprojektet kobler vi netop modernitet, nutid og historie sammen. Det gør det oplagt for Fabrikant Mads Clausens Fond at støtte dette projekt.

Borgmester Erik Lauritzen (S) er glad for de to tilsagn. I forvejen har kommunen afsat over fire millioner kroner til projektet.

- Vi planlægger en flot og festlig markering, som både mindes Genforeningen og hylder det fantastiske grænseoverskridende samarbejde, som har afløst gamle dages krig og ufred. Derfor glæder det os, når Kulturministeriet vælger at medfinansiere folkefesten i Dybbøl Skanser og dermed anerkender den som en national og international markering af stor værdi. Vi forventer at se både royale gæster og statsoverhoveder den dag. Og så fylder det os til stadighed med stor taknemlighed og glæde, når Danfoss' fonde bakker op - også om markeringen af Genforeningen med særligt fokus på det folkelige islæt og lokale ejerskab, siger han.