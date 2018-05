Store og små slog sig løs i Fynshav

Noget for enhver smag

Det er femte år i træk, at arrangementet bliver holdt. De to første år stod et forældrepar for børnedyrskuet, men herefter tog skolebestyrelsen og senere universbestyrelsen over, da forberedelserne simpelt hen blev for omfattende.

Forskellige foreninger var inviteret til at være med såsom husflid, idrætsforeningen og veteran traktorer. Desuden var gøgleren Jan Grønbæk fra Bramming hyret ind til at lave ballondyr og spille på sin lirekasse.

- Ligesom en vinduespudser, så kommer jeg overalt, siger den 70-årige mand, hvis far "Cibrino" levede af at rejse rundt med dresserede rotter og papegøjer.

Desuden solgte en række mennesker alverdens ting og sager. Christina Nielsen fra Fynshav havde ryddet oppe derhjemme og taget blandt andet nyt og brugt tøj samt skønhedsprodukter med. Det var første gang ud havde en bod. Ellers plejer hun at være besøgende.

- Det er gået rigtig fint. Der er godt med folk, og der er dejlig vejr. Hvad kan vi ønske mere, siger den unge kvinde, der havde kæresten med som hjælper.