Store navne underholder til kæmpe Danfoss-fest

Der bliver ikke sparet på noget, når Danfoss den 23. august holder fest for sine ansatte i Sønderborg.

Sønderborg: Danfoss er fået styr på, hvem der skal underholde og klare maden, når fredag den 23. august inviterer til Sønderjyllands største personalefest.

Dizzy Mizz Lizzy klarer sammen med kopibandet Queen Machine og Halberg & Friends musikken, mens standup komiker, tv-vært, radiovært Christian Fuhlendorff skal sørge for at få grinene frem.

Maden kommer fra kendiskok og gastronomisk superviser bag de tre restauranter samt café på Sønderborgs nye hotel Alsik Jesper Koch.

Festen, der endnu en gang kommer til at foregå på Ringriderpladsen, blev annonceret, da Danfoss i foråret endnu en gang præsenterede et flot 2018-regnskab med fremgang på både top- og bundlinje. Omsætningen nåede 45,5 milliarder kroner, ligesom overskuddet voksede til næsten 3,5 milliarder.

Det er sjette gang Danfoss holder fest for sine danske ansatte. Ideen med at holde fest for de danske ansatte opstod, da Danfoss med 2010-regnskabet var tilbage på sporet efter nogle hårde år udløst af finanskrisen.