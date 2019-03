Store krydstogtskibe vil anløbe Sønderborg under Tour de France

Sønderborg: Dagen efter, det blev offentliggjort, at Tour de France kommer til Sønderborg, henvendte to rederier sig til Sønderborg Kommunes eksterne konsulent for krydstogtturisme. Rederierne spurgte, om krydstogtskibe kunne anløbe Sønderborg.

Lørdag den 6. juli 2019 kommer det tyske skib Albatros med 830 passagerer. Karsten Schøn regner med, at der kommer et par krydstogtskibe til Sønderborg i 2020. Sønderborg Kommune har brugt 258.000 kroner på en flydebro til små både, som skal fragte krydstogtgæsterne frem og tilbage mellem skibet ude i Sønderborg Bugt og havnen. Broen blev brugt for første gang sidst år.

- At en af de største sportsbegivenheder kommer til Sønderborg viser, at der er noget ved dette område. Det er et ekstra argument, som vi tager med til konferencen, siger Karsten Schøn.

Flere skibe

Udvalget for kultur, idræt, handel og turisme har fået en status på krydstogtturismen i Sønderborg.

- Vi kan konstatere, at der er kommet en større interesse for at anløbe Sønderborg. Det er jo en dejlig konstatering for udvalget, som har arbejdet med det siden 2015. Gennem et godt samarbejde har vi skabt en succes for borgere og turister, som vi gerne skal gentage. Det er mit klare indtryk, at der vil komme flere skibe til byen, siger Stephan Kleinschmidt (SP), der er udvalgsformand.

Byrådet har i 2019 og tre år frem sat 100.000 kroner af hvert år til krydstogtturisme. Pengene skal dække konsulentarbejde samt aktivitetsprogram, når der er et skib i byen.

- Lige nu dækker budgettet et anløb om året, så pt. er der ingen økonomiske udfordringer. Hvis der kommer flere, må vi kigge på det, siger Stephan Kleinschmidt.