Store flyttedag er nær

1. oktober flytter 125 studerende ind i Sønderborgs nye kollegium på havnen. Håndværkerne står på nakken af hinanden for at blive færdige.

Oprindeligt var det planen, at det nye kollegium over for Hotel Alsik på havnen i Sønderborg skulle stå klar 1. september, hvor de fleste uddannelser i Sønderborg har studiestart. Det lykkedes ikke, så derfor har Kollegiernes Kontor skaffet midlertidig bolig til 125 studerende.

Sønderborg: Gulvlæggere ligger på knæ og limer linoleum i et fællesrum, mens malere er i sving på hele etagen. Elektrikere, VVS-folk og brolæggere - der er håndværkere overalt, for der er tryk på for at få Sønderborgs nye kollegium færdigt.

Byggeriet af Alssund-Kollegiet koster knap 150 mio. kroner. Det består af tre etager og kælder med cykelparkering og depotrum.En etværelses bolig med køkken og bad koster 3100 kroner plus forbrug. Der er også enkelte halvandetrums boliger for par eller enlige med barn. 226 nye studerende begyndte 1. september på Syddansk Universitet i Sønderborg. Det var 24 studerende flere end sidste års optag.

- Jeg har tidligere set, hvordan nogle hældte skyllemiddel i alle rum i sæbeskuffen for at være på den sikre side. Det slipper vi for nu. Maskinerne sørger selv for at dosere vaskepulver og skyllemiddel, fortæller han.

Beboerne skal booke vasketid over internettet, og når de først har puttet tøjet i, er det bare at trykke start.

- Vi forventer ikke at skulle skifte en pære de næste mange år, for Niels Møller udtrykker det.

Liebhaverudsigt

På hver etage indrettes fælles opholdsrum med sofaer og med udgang til tagterrasse. Begge dele er placeret tæt på trappe og elevator.

- I dag ønsker de unge ikke fælleskøkkener. De vil have deres eget. Til gengæld sørger vi for andre rammer for fællesskabet. Det skal være sådan, at man automatisk møder hinanden og får mulighed for at blive suget ind i et fællesskab. Når man kommer hjem, sidder nogle af de andre her og snakker, forklarer Niels Møller og peger ud i et rum med en fantastisk udsigt.

For det er ikke bare smart teknologi og klimavenlige løsninger, der adskiller det nye byggeri med de fleste andre kollegier landet over. Det er i høj grad også placeringen.

Nogle vil måske mene, at de studerende blot er på gennemgang, og at adressen med havudsigt derfor burde være udnyttet til ejerlejligheder for pengestærke liebhavere. Sådan ser Niels Møller ikke på det:

- De studerende vælger selvfølgelig Sønderborg primært på grund af studiet. Men hvis vi bakker dem op med en kvalitetsbolig, så de trives, er vi godt på vej til at få dem overbevist om, at det betaler sig at blive. Det er til gavn for hele området, at vi giver de studerende så gode rammer, mener han.